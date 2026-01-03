Al Ittihad de Sérgio Conceição vence o quarto jogo consecutivo
Triunfo por 1-0 sobre o surpreendente Al Taawoun
Sérgio Conceição aumentou para quatro a série de vitórias consecutivas, num jogo em que venceu o surpreendente Al Taawoun por 1-0, com os portugueses Roger Fernandes e Danilo Pereira no onze.
A primeira parte do jogo pecou em oportunidades de golo e foi preciso chegar ao minuto 50 para Moussa Diaby encontrar Muhannad Al Shanqiti, que abriu o marcador.
Sérgio Conceição ainda teve tempo para apanhar um susto, aos 86 minutos, uma vez que o Al Taawon chegou mesmo ao golo da igualdade, que acabou por ser anulado por fora de jogo.
Após um mau início de campeonato, o Al Ittihad continua a recuperar posições e sobe à quinta posição com 23 pontos. Já o Al Taawoun continua a ser a surpresa da época na Arábia Saudita e mantém, apesar da derrota, o terceiro lugar, à frente dos gigantes Al Ahli e Al Ittihad.