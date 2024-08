O Al Hilal, de Jorge Jesus, venceu com distinção o rival Al Nassr na tarde deste sábado, na final da Supertaça da Arábia Saudita, por 4-1. A nova época começou como acabou a última – com o Al Hilal a mostrar superioridade face ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro. Artur Soares Dias encerrou a carreira neste jogo.

A primeira parte, apática, culminou da melhor forma para Cristiano Ronaldo. As duas equipas lutavam muito a meio-campo, com a bola raramente a chegar em condições às respetivas áreas. No entanto, era Bento, novo guarda-redes do Al Nassr, que tinha mais trabalho.

Curiosamente, Alex Telles ia marcando o primeiro golo do jogo mas… na própria baliza. Desviou a bola de cabeça mas Bento afastou para canto. Aos 25 minutos, Luís Castro teve outra contrariedade – lesão de Ayman, extremo-esquerdo, que ditou a entrada de Ghareeb, um dos melhores sauditas da atualidade.

Ghareeb viria a ser decisivo no golo do Al Nassr, aos 44 minutos. O extremo baixinho (que já foi bastante elogiado por Cristiano Ronaldo) recebeu na esquerda, passou por dois adversários e cruzou exatamente para os pés do avançado português, que encostou para dentro da baliza. Segundo golo em dois jogos para o lendário internacional luso.

Muita passividade na defesa do Al Nassr decreta derrota

Mas o pior, para CR7 e companhia, ficou guardado para a segunda parte. 15 minutos de muita passividade defensiva do Al Nassr originaram um verdadeiro descalabro para Ronaldo, que parecia impotente face aos contínuos golos do Al Hilal.

O primeiro surgiu numa grande combinação sérvia – Milinkovic-Savic progrediu na meia esquerda, passou a Mitrovic, este devolveu e o médio bateu Bento na grande área. Isto, aos 55 minutos. Aos 63’, a reviravolta, desta feita por intermédio de Aleksandr Mitrovic com um cabeceamento imparável, ao segundo poste.

O mesmo Mitrovic aproveitou um momento de desconcentração coletiva do Al Nassr para bisar, com um remate fácil ao segundo poste. Bento fez ainda pior, aos 72 minutos, com uma falha na receção que entregou o golo a Malcom.

Um 4-1 que mostrou a diferença de qualidade e mentalidade entre as duas equipas, com Cristiano Ronaldo a mostrar desconforto face à impotência do Al Nassr. Saiu disparado para o balneário, mal o apito final soou. Um apito final especial – Artur Soares Dias encerrou neste reduto a sua carreira como árbitro, aos 45 anos.

Já Jorge Jesus ganha mais um título na Arábia Saudita - o quinto. Soma três Supertaças, uma Liga e uma Kings Cup.