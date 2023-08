O Al Nassr apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Arábes, ao vencer o Al Shorta, do Iraque, por 1-0.

O golo decisivo foi da autoria do suspeito do costume: Cristiano Ronaldo.

A equipa orientada por Luís Castro foi dominando a partida, mas demonstrou sempre alguma dificuldade em criar ocasiões de perigo. Ronaldo ainda marcou na primeira parte, após um passe de Brozovic, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

Pouco depois, foi Alex Telles, antigo lateral do FC Porto, a ficar perto do golo: o remate, de meia-distância, bateu com estrondo na barra.

As dificuldades do Al Nassr mantiveram-se na segunda parte, mas um penálti, a um quarto de hora do apito final, desbloqueou o encontro. Sadio Mané foi derrubado em falta, o árbitro foi ao VAR e apontou para a marca dos onze metros.

Perante o guardião adversário, Ronaldo não desperdiçou e fez o 1-0. O internacional português teve depois uma grande oportunidade para ampliar a vantagem, mas permitiu a defesa de Basil.

O Al Nassr é assim a primeira equipa a qualificar-se para a final da Taça dos Clubes dos Campeões Europeus: fica à espera do Al Hilal, de Jorge Jesus, ou do Al Shabab, de Marcel Keizer.