Alex Telles é o mais recente reforço do Al Nassr, equipa orientada pelo português Luís Castro.

O lateral-esquerdo que passou pelo FC Porto foi contratado ao Manchester United e assinou um contrato válido até 2025, lê-se na nota do clube saudita.

No Al Nassr, Telles vai reencontrar Cristiano Ronaldo, com quem partilhou balneário precisamente no United.

Na época passada, o internacional brasileiro esteve emprestado ao Sevilha: fez três assistências em 37 jogos.