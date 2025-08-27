Al Nassr
FOTOS: Cristiano Ronaldo e Félix revelam equipamento alternativo do Al Nassr
Os «cavaleiros de Najd» numa tela baseada na noite de Riade
Apelidando Cristiano Ronaldo, João Félix e companhia de «cavaleiros» de Najd – região onde está sediado o Al Nassr – o clube treinado por Jorge Jesus divulgou o equipamento alternativo para a nova temporada, baseado na noite de Riade.
«As noites de Riade são iluminadas pelos cavaleiros de Najd», lê-se nas redes sociais.
Consulte o novo equipamento do Al Nassr na galeria associada.
