Apelidando Cristiano Ronaldo, João Félix e companhia de «cavaleiros» de Najd – região onde está sediado o Al Nassr – o clube treinado por Jorge Jesus divulgou o equipamento alternativo para a nova temporada, baseado na noite de Riade.

«As noites de Riade são iluminadas pelos cavaleiros de Najd», lê-se nas redes sociais.

Consulte o novo equipamento do Al Nassr na galeria associada.

