Na apresentação de Stefano Pioli como sucessor de Luís Castro no comando técnico do Al Nassr, Fernando Hierro justificou a saída do português.

«Agradeço ao Luís Castro e à sua equipa pelo trabalho realizado. Ele foi muito profissional e uma pessoa maravilhosa. A decisão de rescindir veio no momento ideal», referiu, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a escolha do treinador italiano, o diretor desportivo dos sauditas foi esclarecedor.

«Se contratássemos um treinador espanhol, os adeptos pensariam que fui eu quem o trouxe. Se escolhesse outro treinador português, diriam que era escolha do Cristiano Ronaldo», atirou.

O Al Nassr é sexto na Champions da Ásia, com um ponto, a dois de Al Hilal, Al Ahli, Al Wasl e Tehran.

No campeonato saudita, Cristiano Ronaldo e companhia ocupam o sétimo posto, com cinco pontos em três jornadas. No topo estão Al Ittihad, Al Hilal e Al Ettifaq, com nove pontos.

Na quarta ronda, na noite desta sexta-feira (19h), o Al Nassr visitará o Al Ettifaq.