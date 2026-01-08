Al Nassr
Há 1h e 15min
VÍDEO: Abdul Ghareeb recusa pedido de JJ e a reação... é um clássico
Momento aconteceu após o apito final do jogo entre o Al Nassr e o Al Qadisiya
Jorge Jesus protagonizou um momento «à JJ» no final do jogo entre Al Nassr e Al Qadisiya, que terminou com nova derrota da equipa de Cristiano Ronaldo e João Félix para a Liga Saudita.
Tudo aconteceu após o apito final do árbitro e envolveu Abdul Ghareeb. Ora, o técnico português pediu ao jogador para ir agradecer aos adeptos da casa, mas este virou-lhe as costas e a reação foi a esperada... um olhar matador durante breves segundos, antes de Jorge Jesus seguir em frente e cumprimentar os restantes jogadores do Al Nassr.
Assista aqui ao momento:
