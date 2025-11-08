No regresso ao campeonato após vitória na Champions 2 da Ásia, o Al Nassr controlou na visita ao Neom, vencendo por 3-1. Na tarde deste sábado, em encontro da oitava jornada, Cristiano Ronaldo e João Félix foram totalistas, enquanto Luís Maximiano (ex-Sporting) defendeu a baliza dos anfitriões.

Depois de uma primeira parte com ascendente dos comandados de Jorge Jesus, o marcador foi inaugurado aos 47 minutos. Na sequência de um livre em zona frontal cobrado por Cristiano Ronaldo, o esférico embateu na barreira e ressaltou para Ângelo, avançado que encheu o pé e assinou a estreia a marcar no campeonato.

Na resposta, o Neom até restabeleceu a igualdade pelo avançado Luciano Rodríguez. Todavia, o uruguaio tinha um ombro em fora de jogo. Pouco depois, Rodríguez atingiu o pescoço de um adversário com o cotovelo, vendo o cartão vermelho direto. Estavam decorridos 56 minutos.

Sete minutos volvidos, Maximiano agigantou-se para travar Ronaldo, mas, na insistência João Félix foi agarrado pelo médio Doucouré. Por isso, o relógio indicava 65 minutos quando Cristiano Ronaldo atingiu o golo número 953 na carreira, o nono no campeonato. O capitão do Al Nassr rematou ligeiramente para a direita, enquanto Maximiano voou na direção oposta.

Entre trocas, o avançado Ahmed Abdu aproveitou o comodismo do Al Nassr para reduzir aos 84 minutos. Acelerou na profundidade e relançou a partida.

Contudo, na reação, João Félix agradeceu uma perda de bola à entrada da área do Neom para rematar colocado, sem hipóteses para Luís Maximiano. Um golaço que devolveu Félix à liderança isolada da lista dos melhores marcadores do campeonato, agora com dez golos.

Assim, o Al Nassr isola-se na liderança com 24 pontos, enquanto o Neom é sétimo, com 13 pontos. No calendário dos pupilos de Jorge Jesus segue-se a receção ao Al Khaleej (5.º), a 23 de novembro.