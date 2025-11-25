Al Nassr
VÍDEO: golaço de CR7 até deixou o filho Mateo... de boca aberta
Internacional português executou de forma perfeita um pontapé de bicicleta durante o Al Nassr-Al Khaleej
O golaço apontado por Cristiano Ronaldo na vitória do Al Nassr sobre o Al Khaleej, por 4-1, correu o mundo, assim como a reação de um dos seus filhos.
Nas bancadas, Mateo assistiu ao jogo do pai e um adepto acabou por captar os instantes após o lance do quarto golo. De boca aberta, como que incrédulo com o que tinha acabado de acontecer, Mateo festejou o golaço do internacional português, mais concretamente o 954.º na carreira.
Assista aqui ao momento com o filho de Cristiano Ronaldo:
