O golaço apontado por Cristiano Ronaldo na vitória do Al Nassr sobre o Al Khaleej, por 4-1, correu o mundo, assim como a reação de um dos seus filhos.

Nas bancadas, Mateo assistiu ao jogo do pai e um adepto acabou por captar os instantes após o lance do quarto golo. De boca aberta, como que incrédulo com o que tinha acabado de acontecer, Mateo festejou o golaço do internacional português, mais concretamente o 954.º na carreira.

Assista aqui ao momento com o filho de Cristiano Ronaldo: 

