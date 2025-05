O Al Nassr retomou a via dos triunfos e o 3.º lugar do campeonato saudita, graças à goleada na visita ao Al Okhdood, orientado por Paulo Sérgio (9-0). Na noite desta segunda-feira, na 31.ª jornada, Cristiano Ronaldo ficou fora dos convocados, enquanto Otávio foi titular.

Entre os anfitriões, o guarda-redes Paulo Vitor (ex-Desp. Chaves) e o extremo Godwin (ex-Casa Pia) foram apostas de início.

Recorde o desenrolar desta partida.

Afastado da luta pelo título, o Al Nassr manteve um ritmo baixo na primeira parte, até porque não precisou de pressionar para alcançar a vantagem.

Estavam decorridos 17 minutos quando, na sequência de um cruzamento pela direita, o guarda-redes Paulo Vitor saltou – sozinho – para agarrar o esférico. Todavia, chocou com um defesa, oferecendo a Ayman Yahya – avançado saudita de 23 anos – o quarto golo na Liga.

Pouco depois, aos 20 minutos, nova oferta do Al Okhdood culminou no 2-0. Desta feita, Ayman Yahya serviu o colombiano Jhon Durán.

De erro em erro, o relógio decalcava o minuto 27 quando Paulo Vitor voltou a calcular mal o tempo de saída, oferecendo a Brozovic o segundo golo na Liga.

Em cima do intervalo, o defesa Al Rubaie dominou mal, na área, e derrubou um adversário. Assim, Mané carimbou a goleada aos 45+6m.

Se a primeira parte foi tranquila, a etapa complementar foi um autêntico passeio para o Al Nassr. Até porque o guardião Paulo Vitor voltou a calcular mal o tempo de saída e fez falta fora da área, vendo o cartão vermelho direto. Doravante, a goleada assumiu contornos históricos.

Aos 52m, Otávio fez a quinta assistência no campeonato e patrocinou o sétimo golo de Durán na prova.

Volvidos sete minutos, Sadio Mané beneficiou de nova assistência de Ayman Yahya para bisar.

Entre trocas, o avançado senegalês completou o hat-trick aos 64 minutos.

Antes de deixar o encontro, Mané atingiu o quarto golo na noite, o 13.º no campeonato. Estavam decorridos 74 minutos.

Ao cair do pano, aos 90+3m, Mohammed Marran converteu um penálti e confirmou a maior vitória do Al Nassr no campeonato. Em sentido oposto, foi a mais pesada derrota da história do Al Okhdood.

Assim, o Al Nassr retomou o 3.º lugar, com 63 pontos, um de vantagem sobre o Al Qadisiya (4.º). Segue-se a receção ao Al Taawon (8.º), na sexta-feira (19h).

A equipa de Cristiano Ronaldo e Otávio estacionou a cinco pontos do Al Hilal (2.º), quando restam três jornadas.

Quanto a Paulo Sérgio, o treinador português encaixou a terceira derrota ao leme do Al Okhdood, 17.º e penúltimo. Ao cabo de dois desaires consecutivos, o emblema totaliza 28 pontos, a quatro de zona segura. Segue-se a visita ao Al Fayha (14.º), no sábado (17h15).