Sem Cristiano Ronaldo – em greve e num braço de ferro o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) – o Al Nassr venceu na visita ao Al Riyadh, em encontro da 20.ª jornada do campeonato (1-0). Na tarde desta segunda-feira, João Félix foi totalista na turma de Jorge Jesus, enquanto o médio Tozé (ex-FC Porto) foi titular nos anfitriões.

Num encontro morno, o Al Riyadh até inaugurou o marcador aos 38 minutos, mas em fora de jogo. Dois minutos volvidos, João Félix assistiu Mané para o decisivo golo. Foi a décima assistência de Félix na época, a terceira em dois jogos.

Entre trocas, o Al Riyadh não foi capaz de restabelecer o empate, enquanto o Al Nassr revelou ineficácia face a sucessivos contra-ataques. Após o apito final, o médio Tozé foi expulso por protestos.

Assim, o Al Nassr atinge os 46 pontos e iguala o líder Al Hilal, que nesta segunda-feira (17h30) recebe o Al Ahli (3.º). Ao cabo de cinco jornadas consecutivas a vencer, a turma de Jorge Jesus recebe o Al Ittihad de Sérgio Conceição (6.º) na sexta-feira (17h30).

Por sua vez, o Al Riyadh continua no 15.º lugar, com 12 pontos, um de vantagem sobre os lugares de despromoção. Segue-se a visita ao Neom (9.º), também na sexta-feira (14h25).