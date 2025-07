A mudança de João Félix para a Arábia Saudita está a dar que falar e a mais recente reação chegou através de Jen Mendelewitsch, que apelidou o avançado português de «máquina de imprimir dinheiro».

Em declarações à RMC Sport, a empresária FIFA confessou que Félix é um exemplo «do que não se deve fazer» quando se é um jovem com potencial. Além disso, recordou as transferências do jogador de 25 anos, após deixar o Benfica (Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona e Milan).

«João Félix não joga futebol há muito tempo. É uma impressora. É uma máquina de imprimir dinheiro e com o próprio aval, já que ele não se rebela. Há muito tempo que deveria mandar na sua carreira e não permitir que as pessoas decidam por ele e mandem-no para projetos que não lhe agradam. É um exemplo do que não se deve fazer quando se é um jovem jogador com potencial», afirmou.

«A culpa é de todos, na verdade. O jogador decidiu deixar-se levar em projetos que não lhe agradam. Estou a tentar defendê-lo, mas o que quero dizer é que os clubes por onde passou são atraentes para ele recuperar. Teve um bom período com o Xavi, mas o João é responsável pelo caminho que está a tomar», acrescentou o dirigente.