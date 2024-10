A tensão no Médio Oriente, no conflito entre Israel e o Irão, pode colocar a realização do jogo do Al Nassr em perigo.

Segundo avança o jornal Marca, o clube de Cristiano Ronaldo e Otávio recusa-se a viajar para Teerã, capital do Irão, no dia 22 de outubro, para jogar a terceira jornada da Liga dos Campeões Asiáticos frente ao Esteghlal.

Em causa estão as ameaças feitas por Israel e que colocam em risco os jogadores da equipa saudita.