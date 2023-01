O Al Nassr de Cristiano Ronaldo anunciou ao final da manhã que o jogo frente ao Al Tai de Pepa, agendado para as 15h00 (hora em Portugal Continental), foi adiado para sexta-feira.

O clube da Arábia Saudita explica que a decisão foi tomada devido à «chuva forte e às condições climatéricas que têm impacto na eletricidade do estádio».

O encontro gerou enorme interesse junto dos adeptos, face à possível estreia de Cristiano Ronaldo, mas o jogador português ainda tem de lidar com um castigo de dois jogos imposto pela federação inglesa, na sequência de um incidente com um jovem adepto.

Due to heavy rain and weather conditions impacting the stadium’s electricity, we have been officially informed that tonight’s match against Al Ta'i is postponed for 24 hours.



We apologise for any inconvenience caused to fans and wish everyone safe travels. https://t.co/TKIOQK8Oqo