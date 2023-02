O Al Nassr de Cristiano Ronaldo estará privado de Anderson Talisca e Pity Martínez nas duas próximas jornadas do campeonato da Arábia Saudita, por lesão, segundo as estimativas divulgadas pelo clube.

O emblema saudita revelou que o brasileiro, melhor marcador da equipa, apresenta uma lesão muscular na perna esquerda, com um período de paragem estimado de duas semanas.

Recorde que Talisca (ex-Benfica) foi expulso no empate (2-2) com o Al Fateh e, como tal, teria de cumprir castigo disciplinar.

Pity Martínez, que tem sido suplente utilizado nos últimos compromissos da equipa, depara-se com uma lesão no adutor esquerdo, e vai parar igualmente duas semanas.

Assim, a dupla prepara-se para falhar os duelos com o Al Wehda (dia 9) e o Al Taawon (dia 17).

O defesa espanhol Álvaro González completa o boletim clínico do Al Nassr, encontrando-se na reta final do processo de recuperação da sua lesão. Tal como Talisca e Pity Martínez, tem ainda pela frente uma paragem de 15 dias.

