Cristiano Ronaldo assumiu estar satisfeito pelo novo projeto na carreira, oficializada a mudança para o Al Nassr.

Em declarações aos meios do clube saudita, o internacional português revelou estar ansioso para experimentar um novo campeonato.

«Estou ansioso para experimentar um novo campeonato num país diferente. A visão do Al Nassr é muito inspiradora e estou animado para me juntar aos meus colegas e ajudar a equipa a alcançar mais sucesso», disse.

O presidente do Al Nassr, Masli Al-Muamr, congratulou-se com esta contratação, «mais do que um novo capítulo histórico».

«Este acordo é mais do que apenas escrever um novo capítulo na história. Este jogador é um exemplo para todos os atletas e jovens no mundo, e com a sua presença, seguiremos em frente para conseguirmos mais sucesso para o clube, para o desporto saudita e para gerações futuras», afirmou.