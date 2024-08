Cristiano Ronaldo integrou, esta segunda-feira, o grupo às ordens de Luís Castro no estágio em Ibiza, em Espanha.

O plantel do Al Nassr foi visitado por Erlind Haaland, do Manchester City, e pelo pai do avançado, Alfie Haaland. O momento ficou marcado pelo reencontro entre Erling e Sadio Mané – que jogou no Liverpool – e pelo recado de Fernando Hierro.

«Diz olá ao Pep», atirou o diretor desportivo do emblema saudita, outrora adversário de Guardiola nos duelos entre Barcelona e Real Madrid.

Entre estágios em Portugal e Espanha, o Al Nassr prepara as meias-finais da Supertaça saudita. Na tarde de 14 de agosto, a turma de Luís Castro jogará ante o Al Taawon. Na outra meia-final, o Al Hilal – de Jorge Jesus e Rúben Neves – jogará ante o Al Ahli.