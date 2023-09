O Al Nassr lançou um vídeo de celebração do dia nacional da Arábia Saudita, que se assinala nesta sexta-feira e no qual surge todo o plantel com vestimentas árabes de cerimónia.

«Todos juntos. Por uma bandeira. Sonhamos e alcançamos», legendou o clube saudita.

No vídeo, surgem os portugueses Cristiano Ronaldo, Luís Castro e Otávio com o tradicional lenço árabe. Ronaldo e os restantes companheiros surgem também a empunhar uma espada.

Um vídeo imperdível.