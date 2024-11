Na procura de retomar a corrida pelo título, o Al Nassr triunfou, na tarde desta sexta-feira, sobre o Damac. Na receção ao 11.º classificado – e depois do triunfo na Champions asiática – Cristiano Ronaldo anotou os golos (2-0).

Para a 12.ª ronda, o italiano Stefano Pioli manteve Ronaldo e Otávio entre os titulares, enquanto Talisca foi suplente utilizado.

Recorde os principais momentos deste jogo.

Após um arranque morno, ainda que de sentido único, uma mão na bola de um defesa do Damac – após cabeceamento de Otávio – ofereceu a Cristiano Ronaldo o penálti 200 da carreira. Por isso, em cima do minuto 17, o capitão do Al Nassr assinou o golo 914.

Na resposta à desvantagem, o extremo N’Koudou ensaiou o empate, mas o remate cruzado foi afastado por Bento.

Terminada a reação do Damac, Cristiano Ronaldo distribuiu oportunidades. Aos 22m, o capitão acelerou pelo meio e serviu Ângelo, à direita. Na área, o jovem brasileiro, de 19 anos, picou o esférico sobre o guardião, mas sem direito a festa. O remate rasou o poste direito.

Pouco depois, aos 33m, Ronaldo serviu Sadio Mané, desta feita do meio para a esquerda. Mas, o experiente avançado foi incapaz de contrariar a mancha montada pelo guarda-redes do Damac.

Desta forma, o intervalo interrompeu um encontro morno, por vezes entediante. E este contexto frustrou Cristiano Ronaldo, que, de semblante carregado, rumou aos balneários.

Expulsão decisiva e bis de CR7

A etapa complementar arrancou com ascendente para os visitantes, com Kamano em evidência. O relógio assinalava 52 minutos quando o médio picou o esférico sobre Bento e mirou o empate. Todavia, o guarda-redes brasileiro ainda foi a tempo de voar, desviar o esférico e impedir o remate.

Antes, Kamano havia disparo à figura de Bento. Mas, a esperança dos forasteiros caiu por terra aos 56m, quando a imprudência de Bedrane resultou no cartão vermelho, por atingir a perna de Simakan com a sola da chuteira.

Entre cartões amarelos e trocas – Talisca foi aposta ao minuto 62 – as oportunidades escassearam, mas Ronaldo ainda foi a tempo de bisar.

Numa rara jogada minimamente trabalhada, Boushal acelerou da esquerda para dentro e para a linha final, e assistiu o capitão do Al Nassr, estacionado no coração da área. Assim, Ronaldo atingiu os nove golos na Liga saudita.

De recordar que no topo dessa lista permanece Mitrovic, do Al Hilal, com 13 golos em 11 jogos.

Até final, Cristiano Ronaldo e Talisca acumularam oportunidades, até com um remate do brasileiro ao poste. Aos 90+9m, o capitão do Al Nassr assistiu Talisca, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Tal como há uma semana, aquando da derrota caseira com o Al Qadisiya (1-2), o Al Nassr continua pouco organizado atrás e nada pressionante na frente. Mas, nesta sexta-feira, o adversário acusou a falta de referências para a transição ofensiva.

O triunfo mantém Cristiano Ronaldo e companhia no 3.º lugar, com 25 pontos, igualados com o Al Qadisiya (4.º) e a cinco pontos do Al Ittihad. O Al Nassr visita os líderes do campeonato na tarde de sexta-feira (17h).

Antes, os comandados de Pioli recebem o Al Sadd de Mújica, Cristo González e Uribe. O duelo com o emblema do Qatar está agendado para a tarde de segunda-feira (18h).

À partida para a 6.ª jornada da Champions asiática, o Al Nassr – já apurado para os «oitavos» – ocupa o 3.º posto do Grupo Oeste, com 13 pontos, a dois do Al Ahli (1.º). Por sua vez, o Al Sadd é 5.º, com nove pontos. De recordar que, entre as 12 equipas no grupo, os oito melhores seguem para as eliminatórias.