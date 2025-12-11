Aproveitando a pausa competitiva, o Al Nassr de Jorge Jesus venceu o particular contra o Al Wahda de José Morais, nos Emirados Árabes Unidos (4-2). Na tarde de quarta-feira, os anfitriões contaram com o médio Bernardo Folha (ex-FC Porto) de início, enquanto Cristiano Ronaldo e João Félix foram titulares nos forasteiros.

O capitão do Al Nassr faturou aos 12 minutos, inaugurando o marcador. Antes do intervalo, o avançado Coman (ex-Bayern, Juventus e PSG) fez o 2-0 à meia-hora, enquanto o médio Facundo Kruspzky e o avançado Tadic restabeleceram a igualdade, marcando aos 22 e 36 minutos, respetivamente.

Na etapa complementar, os médios Haroune Camara e Al Nasser selaram o triunfo do Al Nassr, com golos aos 56 e 78 minutos, respetivamente.

O Al Wahda de José Morais é segundo classificado do campeonato dos Emirados, a dois pontos do Al Ain, e tem atenções viradas para a meia-final da Taça da Liga. Depois de vencer na visita ao Al Jazira (3-0), a segunda mão está agendada para a tarde deste sábado (12h50).

Quanto ao Al Nassr, a turma de Jorge Jesus lidera o campeonato saudita, retomando a competição a 21 de dezembro, aquando da visita ao Al Najma (18.º e último).