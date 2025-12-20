O Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e de João Félix – líder do campeonato saudita – está impedido de inscrever novos jogadores. A sanção da FIFA entrou em vigor na sexta-feira, ainda que os motivos da decisão continuem ocultos. A FIFA apenas esclarece que a sanção foi aplicada sem termo, encontrando-se, portanto, pendente da resolução de algum caso ou do pagamento de dívidas.

Em 2023, o Al Nassr ficou proibido de inscrever reforços durante três janelas de transferências, devido a irregularidades em transferências.