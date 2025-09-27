Iñigo Martínez e o Al Nassr: «Uma das coisas que me atraiu foi jogar com Cristiano»
Defesa de Jorge Jesus fala sobre os primeiros tempos no clube saudita
Depois de trocar o Barcelona pelo Al Nassr, o espanhol Iñigo Martínez garantiu que está «muito feliz» na Arábia Saudita e contou que foi muito bem recebido por Cristiano Ronaldo.
«Ele é um jogador extremamente competitivo. Tudo o que pensa é vencer. É muito emocionante poder dividir o balneário com ele. Quando recebi esta oferta, uma das coisas que me atraiu foi poder jogar ao lado de Cristiano e fiquei surpreendido com sua natureza acessível e prestativa», começou por dizer numa entrevista exclusiva à MARCA.
Questionando sobre o capitão português, Martínez revelou mesmo que pede vários conselhos e que o clima no balneário é «ótimo»
«Sim, eu já tinha competido contra ele, mas nunca tínhamos conversado. Chegar aqui e tê-lo à minha espera, com conversas enriquecedoras... é um prazer. Há situações em campo, especialmente defensivamente, em que posso ajudá-lo e há um ótimo clima no balneário. Geralmente há muita conversa», acrescentou.
Sobre o Al Nassr, o defesa de 34 anos afirmou que a equipa de Jorge Jesus está focada em conquistar o campeonato saudita.
«O Al Nassr é uma equipa competitiva que aspira a ganhar todos os títulos, mas há muito trabalho por trás disso. Não ganhamos títulos há anos e é disso que um clube precisa. É por isso que estamos aqui, para vencer e continuar a gostar deste jogo. Eu não esperava que o nível fosse tão alto. A liga é muito competitiva e dá para ver que cada equipa é muito equilibrada. É difícil vencer. O ritmo é incrivelmente alto», concluiu.
Esta temporada, Iñigo Martínez já fez um total de oito jogos e apontou um golo.
