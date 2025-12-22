O Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e de João Félix – líder do campeonato saudita – já não está impedido de inscrever novos jogadores. A sanção da FIFA entrou em vigor na sexta-feira e foi retirada nesta segunda-feira. Em causa estava a dívida de 9 milhões de euros ao Manchester City em relação à transferência do defesa Laporte.

De recordar que o internacional espanhol já nem representa os sauditas, uma vez que regressou ao Athletic Bilbau no verão.

Em 2023, o Al Nassr ficou proibido de inscrever reforços durante três janelas de transferências, devido a irregularidades em transferências.