Dois dias depois da apresentação oficial, o Al Nassr publicou esta quinta-feira novas imagens do primeiro dia de Cristiano Ronaldo no clube, e com mais declarações.

Aos meios de comunicação do emblema de Riade, Cristiano mostrou-se feliz com este novo projeto na carreira e reafirmou o desejo de ajudar a desenvolver o país.

«É espetacular, claro. É uma honra e estou ansioso por começar a fazer as pessoas felizes. Estou muito feliz por estar aqui», começou por dizer.

«O mais importante é o presente, aproveitar e ganhar títulos pelo clube e também ajudar a desenvolver o país, eles merecem. Estou aqui para fazer parte da nova geração», acrescentou, ele que, recorde-se, poderá ser um dos rostos da candidatura da Arábia Saudita à organização do Mundial 2030, segundo a imprensa. Portugal, juntamente com a Espanha e a Ucrânia, também é candidato a receber a prova.

Depois, Ronaldo elogiou a competitividade do campeonato saudita: «A liga tem muito potencial, tem jogadores fantásticos, é muito competitiva e é por isso que estou aqui.»