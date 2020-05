Rui Vitória afirmou que definiu objetivos para quando regressar ao futebol português, mas o treinador não sabe quando irá voltar, nem revela quais são essas metas.

«A curto, curto prazo para Portugal não», respondeu sobre o futuro, no final das Scoutalks da ProScout, neste sábado, nas quais abordou a passagem do Benfica para o Al Nassr. «Estou na Arábia, tenho contrato com o Al Nassr, vamos ver se renovo ou não», acrescentou depois.

Ainda assim, o técnico assumiu que «um dos objetivos é voltar a Portugal», embora essa meta «não seja uma obsessão» que tem.

«Quando fui do Vitória de Guimarães para o Benfica, disse que não gostava de sair do país sem experimentar um grande», lembrou, para depois dizer: «Mas arranjei dois objetivos, não vou dizer quais são, se voltar ao futebol português.»

A pergunta inicial incluia também a possibilidade de deixar o futebol de clubes e passar para selecionador. «É algo que via com bons olhos. Porque não gosto de olhar apenas para a minha tarefa de treinador, gosto de olhar para a organização», concluiu, frisando que gosta de funções abrangentes numa estrutura.