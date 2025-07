O Al Nassr cancelou o estágio de pré-época que está a realizar na Áustria e vai estar no Algarve nos próximos dias.

Em causa está o mau tempo que se faz sentir em Salzburgo e o mau estado do relvado. Os sauditas vão realizar o particular diante do Toulouse, esta quarta-feira, mas cancelaram o jogo frente ao Al Ahli, marcado para 4 de agosto.

Além disso, os fãs de Cristiano Ronaldo têm marcado presença fora do hotel durante estes dias e, de acordo com o gerente do estabelecimento, alguns dos adeptos têm ido «longe demais» e conseguem circular pelos corredores à procura de um autógrafo ou de uma fotografia.

«Têm feito muito barulho e muitas vezes vão longe demais. Temos de garantir a privacidade dos nossos hóspedes. Muitos deles conseguem encontrar brechas para interagir com os jogadores. Os nossos funcionários não pedem selfies aos hóspedes durante o horário de trabalho, caso contrário, recebem uma advertência», afirmou, citado pelo portal Salzburg24.