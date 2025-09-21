Al Nassr
VÍDEO: Jesus chateia-se tanto com adeptos do Al Nassr que até perde um sapato
Treinador português protegeu Al Amri, que estava a ser vaiado pelos próprios adeptos
Jorge Jesus é conhecido por ser muito expressivo e não deixar nada por dizer. Ora, este sábado, na vitória do Al Nassr contra o Al Riyadh (5-1), o treinador português protagonizou um momento algo insólito ao defender um jogador da própria equipa.
Quando Al Amri foi lançado em campo, os adeptos do Al Nassr começaram a vaiar o central de 28 anos. Sem concordar com a atitude, Jorge Jesus confrontou os adeptos e começou a gesticular para as bancadas, chutando uma bola que ali estava e acabando mesmo por perder o sapato.
De relembrar que Al Amri foi campeão na temporada passada... ao serviço do rival Al Ittihad. De acordo com a imprensa saudita, o central queria ficar no antigo clube, mas o empréstimo acabou e regressou ao Al Nassr.
Ora veja:
