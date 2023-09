O Al Nassr de Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo anunciou nas últimas horas o empréstimo de Ghislain Konan, igualmente da Liga da Arábia Saudita.

Ghislain Konan, lateral esquerdo ganês que representou o V. Guimarães entre 2015 e 2018, foi titular nos últimos encontros do Al Nassr, à frente de Alex Telles.

Alex Telles, figura do FC Porto de 2016 a 2020, chegou no início da época ao clube saudita e conquistou o lugar no onze, mas sucumbiu a problemas físicos e perdeu a corrida para Konan.

Agora, com a saída do lateral ganês, Alex Telles passa a ser a principal opção de Luís Castro para a posição.