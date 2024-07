No rescaldo do particular com o FC Porto, no Estádio do Dragão, este domingo, Luís Castro lamentou a goleada (4-0), esclarecendo que Cristiano Ronaldo e Laporte não resolverão os problemas defensivos e de construção.

«São importantes por tudo o que dão às equipas, dois jogadores de grande qualidade, mas o Al Nassr deverá valer pelo conjunto. Não fomos isso na primeira parte. Os jogadores não resolverão tudo. Eu assumo a responsabilidade», começou por referir, em conferência de imprensa.

Foi apenas o princípio da análise do treinador dos sauditas, que trabalhou 10 anos no FC Porto.

«Na primeira parte não existimos. O FC Porto dominou o jogo e colocou o ritmo que quis. Vi grande capacidade de envolver muitos jogadores pelas laterais e na área. Conseguiram que não parecêssemos a equipa que devemos ser. Não conseguimos sair e poucas vezes tivemos lucidez para atacar. Na segunda parte fomos mais agressivos. Foi uma questão posicional e de atitude», acrescentou.

Questionado sobre o reforço Bento, Luís Castro explicou a ausência do guarda-redes.

«Jogou, treinou e lesionou-se. Esperamos tê-lo de volta dentro de uma semana. Teve propostas da Europa, mas preferiu o Al Nassr. Seleção brasileira? Os bons jogadores devem ser selecionados, independentemente do país onde jogam», argumentou.

Por fim, e revelando a felicidade pela receção na Invicta, o treinador, de 62 anos, aproveitou para reduzir as saudades da «arte portuguesa».

«É um prazer estar aqui convosco, vir a Portugal é sempre um prazer, vir a uma cidade e a um clube onde estive 10 anos. É sempre importante a forma como somos recebidos. O FC Porto foi muito simpático para comigo e para com os jogadores que passaram por cá. A arte de bem receber é algo que os portugueses sabem fazer muito bem. Obrigado a todos pela forma como me retribuíram anos de casa, com uma simpática homenagem», rematou.

Quanto ao FC Porto, os dragões não realizaram conferência de imprensa.