O Al Nassr anunciou, esta terça-feira, a saída de Luís Castro do comando técnico da equipa saudita.

«O Al Nassr pode anunciar que o técnico Luís Castro deixou o clube. Todos no Al Nassr gostariam de agradecer a Luís e à sua equipa pelo trabalho dedicado durante os últimos 14 meses, desejando-lhes boa sorte para o futuro», pode ler-se no comunicado oficial.

AlNassr can announce that Head Coach Luis Castro has left the Club.



Everyone at AlNassr would like to thank Luis and his staff for their dedicated work during the past 14 months, wishing them the best of luck for the future. pic.twitter.com/FznpvPHG0T