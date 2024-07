O Al Nassr, de Luís Castro, está a realizar a pré-época em Portugal, mais concretamente no Algarve, e nesse sentido realizou um particular este domingo, diante do Louletano.

O encontro, que não contou com Cristiano Ronaldo (ainda de férias) nem com Otávio, Alex Telles e Talisca do lado dos sauditas, terminou empatado a uma bola.

A formação portuguesa, do Campeonato de Portugal, marcou na primeira parte, antes de Mohammed Marran empatar já no segundo tempo.

No Al Nassr, destaque ainda para Sadio Mané, que falhou um penálti.