Três golos em quatro jogos valem a João Félix o prémio de melhor jogador em setembro na Arábia Saudita. O avançado português de 25 anos é o melhor marcador do campeonato, com cinco golos, um de vantagem sobre Cristiano Ronaldo. Neste mês, Félix bisou e assistiu contra Al Riyad, além de assinar um golo e uma assistência na visita ao Jeddah Club, nos “16-avos” da Taça.

No total, o internacional português acumula sete golos e duas assistências em oito partidas, o melhor registo desde o período que representou o Barcelona, entre janeiro e junho de 2024.

O Al Nassr lidera só com vitórias e, por isso, com 12 pontos, dois de vantagem sobre o Al Qadisiyah. O regresso ao campeonato está agendado para 18 de outubro, aquando da receção ao Al Fateh, 16.º classificado com um ponto e comandado pelo português José Gomes.

