Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador de setembro na Arábia Saudita, graças aos três triunfos no campeonato e à vitória nos “16-avos” da Taça. No último mês, o treinador português conduziu o Al Nassr a 14 golos marcados e apenas um sofrido, na receção ao Al Riyadh (5-1).

Contando com Cristiano Ronaldo e João Félix no topo dos melhores marcadores do campeonato, com quatro e cinco golos, respetivamente, o Al Nassr lidera só com vitórias e, por isso, com 12 pontos, dois de vantagem sobre o Al Qadisiyah.

A competir também na Champions League 2 da Ásia, o Al Nassr volta ao campeonato a 18 de outubro, para a receção ao Al Fateh, 16.º classificado com um ponto e comandado pelo português José Gomes.

