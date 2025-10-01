Arábia Saudita: Jorge Jesus eleito melhor treinador de setembro
Al Nassr lidera campeonato de forma isolada e apenas com um golo sofrido
Jorge Jesus foi eleito o melhor treinador de setembro na Arábia Saudita, graças aos três triunfos no campeonato e à vitória nos “16-avos” da Taça. No último mês, o treinador português conduziu o Al Nassr a 14 golos marcados e apenas um sofrido, na receção ao Al Riyadh (5-1).
Contando com Cristiano Ronaldo e João Félix no topo dos melhores marcadores do campeonato, com quatro e cinco golos, respetivamente, o Al Nassr lidera só com vitórias e, por isso, com 12 pontos, dois de vantagem sobre o Al Qadisiyah.
A competir também na Champions League 2 da Ásia, o Al Nassr volta ao campeonato a 18 de outubro, para a receção ao Al Fateh, 16.º classificado com um ponto e comandado pelo português José Gomes.
With 4/4 wins, 14 goals scored and JUST ONE GOAL conceded, Jorge Jesus is deservedly the first Manager of the Month for the 2025/26 #RoshnSaudiLeague season 💪— Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 1, 2025
