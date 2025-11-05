O Al Nassr, de Jorge Jesus, goleou o Goa (4-0) na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia 2. Na tarde desta quarta-feira, em Riade (Arábia Saudita), Cristiano Ronaldo não foi convocado.

O marcador foi inaugurado pelo pontapé irrepreensível do avançado Ghareeb, de livre direto, quando decorria o minuto 35. No segundo tempo, Ghareeb bisou aos 53m, enquanto o avançado Marran ampliou a vantagem aos 65m.

Por fim, João Félix foi a jogo aos 74 minutos e assinou uma “bicicleta” aos 84m. Foi o segundo golo do português na prova, o 13.º pelo Al Nassr.

Desta forma, a turma de Jesus continua na liderança do Grupo D, com 12 pontos, a um de selar a qualificação para os “oitavos”. Na perseguição estão Al Zawraa (Iraque) e Istiqlol Dushanbe (Tajisquistão), ambos com seis pontos, enquanto o Goa, da Índia, ainda não pontuou.

Antes de visitar o Istiqlol Dushanbe a 26 de novembro (13h45), o Al Nassr tem dois compromissos para o campeonato – a visita ao Neom no sábado (13h50) e a receção ao Al Khaleej a 23 de novembro (17h30). Os comandados de Jorge Jesus lideram a liga saudita de forma isolada e invicta, com sete vitórias.