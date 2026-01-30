Seis minutos bastaram para o Al Nassr vencer na visita ao Al Kholood (3-0), em encontro da 19.ª jornada do campeonato saudita.

Na tarde desta sexta-feira, Cristiano Ronaldo e João Félix foram titulares, liderando o ataque de Jorge Jesus. Num encontro de sentido único, o avançado ex-Benfica iniciou a segunda parte com um remate à barra, momentos antes de assistir Cristiano Ronaldo para o 1-0.

Estavam decorridos 47 minutos quando o capitão do Al Nassr atingiu o golo 961 na carreira, o 18.º na época.

Seis minutos volvidos, João Félix voltou a assistir, desta feita cobrando um canto na direção do defesa Simakan. Assim, o avançado fez a oitava assistência na época.

A fechar, aos 87 minutos, Kingsley Coman aplicou o 3-0, de penálti, quando Ronaldo já havia recolhido ao banco de suplentes.

Assim, o Al Nassr atingiu a quarta vitória consecutiva no campeonato e os 43 pontos, subindo ao segundo lugar, ainda que igualado com o Al Ahli (3.º). No topo segue o Al Hilal, com 46 pontos. No calendário da turma de Jorge Jesus segue-se a visita ao Al Riyadh (15.º), na segunda-feira (15h15).

Quanto ao Al Kholood, continua no 14.º posto, com 15 pontos, quatro de vantagem sobre os lugares de despromoção. Segue-se a visita ao Damac (16.º), na terça-feira (15h40).

No outro duelo desta tarde, o Neom contou com Luís Maximiano (ex-Sporting) na baliza e venceu na receção ao Damac de Armando Evangelista (3-0). Numa primeira parte controlada pelos anfitriões, o defesa Zeze e o avançado Lacazette marcaram aos 23 e 45+1 minutos, respetivamente. Entre trocas, o médio Amadou Koné sentenciou a contenda aos 90+2m.

Enquanto o Damac é a primeira equipa em zona de despromoção (16.º), com 11 pontos, o Neom segue no nono lugar, com 24 pontos.