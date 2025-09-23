Al Nassr
Há 2h e 21min
VÍDEO: Félix marca e assiste no triunfo do Al Nassr na Taça saudita
Avançado português foi lançado por Jorge Jesus aos 63 minutos
Avançado português foi lançado por Jorge Jesus aos 63 minutos
O Al Nassr eliminou o Jeddah nos “16-avos” da Taça da Arábia Saudita, vencendo fora de portas por 4-0. Na noite desta terça-feira, João Félix foi a jogo aos 63 minutos, precisando de oito minutos para cravar o 3-0, assistido por Coman.
Antes, o defesa Al Rahi concedeu um autogolo e o avançado Wesley fez o 2-0, aos 8 e 61 minutos, respetivamente. A fechar, o defesa Simakan foi assistido por Félix, aos 89m, completando a goleada. Uma vez que o adversário foi o “vice” da II Liga, Jorge Jesus manteve Cristiano Ronaldo no banco.
Na noite de sexta-feira (19h), o Al Nassr visita o campeão Al Ittihad. Os rivais estão igualados na liderança, com nove pontos em três jornadas.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS