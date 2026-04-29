Num encontro decisivo para as contas do título, o Al Nassr venceu na receção ao Al Ahli (2-0). Nesta quarta-feira, na 30.ª jornada, Jorge Jesus apostou em Ronaldo e João Félix de início. Nos visitantes, o central Demiral (ex-Sporting) e o extremo Galeno (ex-FC Porto) foram titulares.

Numa primeira parte mais tensa do que vistosa, Demiral e Galeno ameaçaram a vantagem forasteira, enquanto Cristiano Ronaldo foi o único a testar o guardião Mendy. Antes da pausa, Galeno ainda pediu penálti, mas o árbitro mandou jogar.

No arranque da etapa complementar, aos 47 minutos, Mahrez viu um golo anulado por fora de jogo, enquanto João Félix atirou por cima aos 56m, quando estava sozinho à entrada da área. Pouco depois, Galeno escapou na profundidade e chocou com o guardião Bento, num lance arrepiante. O ex-FC Porto saiu de maca.

Foi preciso esperar até ao minuto 76 para o duelo ganhar nova vida. Após canto cobrado à esquerda por João Félix, Cristiano Ronaldo cabeceou para o 25.º golo no campeonato, o golo 970 na carreira. Por sua vez, Félix conseguiu a 12.ª assistência na prova.

Pouco depois, em cima do minuto 90, o francês Coman aproveitou o momento frenético para sentenciar a contenda.

O Al Nassr lidera com 79 pontos, oito de vantagem sobre o Al Hilal, quando restam quatro jornadas para disputar. Segue-se a visita ao Al Quadisiya (4.º), no domingo (19h). Ou seja, o Al Nassr até pode festejar o título já no domingo, terminando o jejum que dura desde 2019.

Por sua vez, o Al Ahli mantém o terceiro lugar, com 66 pontos, antes da receção ao Al Okhdood (17.º), também no domingo (19h).