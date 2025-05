Na derradeira jornada da Liga saudita – e potencial último jogo de Cristiano Ronaldo pelo Al Nassr – o avançado português marcou e assistiu fora de portas, mas foi insuficiente para evitar a derrota ante o Al Fateh de José Gomes (3-2).

Na tarde desta segunda-feira, Ronaldo e Otávio foram titulares pelo Al Nassr, enquanto o defesa Jorge Fernandes (ex-V. Guimarães) foi totalista nos anfitriões.

Num encontro a princípio controlado pelos forasteiros, Cristiano Ronaldo atingiu o golo 936 na carreira, o 25.º na Liga e o golo 99 pelo Al Nassr aos 42 minutos.

Na resposta, aos 45+4m, o avançado argentino Matías Vargas repôs a igualdade.

Na etapa complementar, entre ameaças dos anfitriões, Cristiano Ronaldo fez a quinta assistência na época, resultando no golo 14 de Sadio Mané no campeonato. Estavam decorridos 75 minutos. Ainda assim, aos 81m, o extremo Batna cobrou um livre de forma exímia.

Na mó de cima, os anfitriões operaram a reviravolta aos 90+6 minutos, pelo médio brasileiro Matheus Machado.

O desaire deixa o Al Nassr no 3.º lugar, fora da zona Champions, até porque o Al Hilal venceu. Por sua vez, o Al Fateh estacionou no 10.º lugar.

Ora, o Al Hilal de Rúben Neves venceu tranquilamente (2-0), na receção ao Al Qadisiya (4.º). O médio português foi titular e assistiu na primeira fila ao penálti convertido por Mitrovic, aos 25 minutos, e ao golo de Milinkovic-Savic, aos 69m.

O Al Hilal terminou no 2.º lugar, com 75 pontos, dois de vantagem sobre o Al Nassr.

Depois da conquista do título, o Al Ittihad triunfou, por 1-0, na receção ao Damac (14.º). Entre os líderes, Danilo Pereira (ex-PSG e FC Porto) foi titular na defesa, enquanto Fabinho (ex-Liverpool) e Kanté (ex-Chelsea) integraram o meio-campo.

O único golo surgiu aos 72 minutos, pelo avançado neerlandês Bergwijn.

Gabri Veiga fecha a vencer

O médio alvo do FC Porto foi titular no triunfo do Al Ahli no reduto do Al Riyadh (11.º), por 1-0. Num encontro sem Galeno, o único golo foi apontado pelo avançado Ivan Toney, aos 16 minutos, de penálti.

Assim, o Al Ahli – vencedor da Champions da Ásia – registou o 21.º triunfo e totalizou 67 pontos, no 5.º lugar.

Portugueses em ação

O Al Okhdood de Paulo Sérgio evitou a despromoção na visita ao Al Khaleej (12.º), vencendo por 3-2. Nos visitantes, o guarda-redes Paulo Vitor (ex-Desp. Chaves) e o extremo Godwin (ex-Casa Pia) foram titulares.

No Al Khaleej, o lateral Pedro Rebocho (ex-P. Ferreira) e o extremo Fábio Martins (ex-Sp. Braga) começaram de início.

Depois de se ver a perder por 2-0, os comandados de Paulo Sérgio operaram a reviravolta com golos aos 65, 90+5 e 90+15 minutos. O Al Okhdood terminou no 15.º lugar, com 34 pontos, um de vantagem sobre o Al Wehda, que se juntou a Al Raed e Al Orubah na descida.

Na segunda metade da tabela também terminou o Al Fayha de Pedro Emanuel, que perdeu na receção ao Al Shabab (6.º), por 2-0. Os golos dos médios Bonaventura (ex-Milan e Fiorentina) e Guanca, aos 9 e 85 minutos, mantiveram o Al Fayha no 13.º posto.

Por fim, o já despromovido Al Raed (18.º) voltou a contar com o guardião André Moreira (ex-B SAD) entre os postes, mas o português foi incapaz de evitar novo desaire, desta feita na receção ao Al Kholood (9.º), por 2-1.

Outros resultados.

Al Ettifaq 2-1 Al Wehda

Al Orubah 3-2 Al Taawon