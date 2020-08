O Al-Nassr, de Rui Vitória, venceu esta segunda-feira no terreno do Abha, por 2-0, em jogo da 24.ª jornada do campeonato saudita.

Abderrazak Hamdallah, de penálti, deu vantagem à equipa do técnico português aos 58 minutos, numa altura em que o Abha já estava reduzido a dez unidades, por expulsão de Barnawi.

Pouco depois, aos 63 minutos, Ahmed Musa fez o 2-0 e fixou o resultado final.

Com este resultado, o Al-Nassr reduziu à condição a desvantagem para o líder Al-Hilal para seis pontos. Já o Abha é nono, com 33 pontos.