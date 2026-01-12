A caminho de Génova para relançar a carreira europeia e preparar o Mundial do próximo verão, Bento terá recebido ordem de inversão de marcha, conforme escreve a imprensa internacional.

Na tarde desta segunda-feira, na derrota do Al Nassr contra o Al Hilal (3-1), o guardião Nawaf Al-Aqidi foi expulso, promovendo a estreia de Mubarak Buainain, de 20 anos. Todavia, este jovem não está nos planos de Jorge Jesus, enquanto Nawaf Al-Aqidi arrisca uma suspensão de dois jogos.

Necessitado de opções experientes para a baliza, o Al Nassr cancelou o empréstimo de Bento, acordo que contemplava uma opção de compra de 5 milhões de euros. Apesar da proposta do West Ham, Bento pretendia rumar ao Génova, 15.º do campeonato italiano.

No Al Nassr desde 2024, Bento leva 59 jogos pelos vice-líderes do campeonato saudita. O internacional brasileiro, de 26 anos, tem dupla-nacionalidade italiana.

Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.