A estagiar na Cidade do Futebol, o Al Nassr vai preparar a nova época com um particular diante o Rio Ave. Na noite de quinta-feira, 7 de agosto pelas 20 horas, Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo, João Félix e companhia medem forças com a equipa de Vila do Conde no Estádio Algarve.

Neste verão, o Rio Ave venceu Seleção Concelhia de Vila do Conde, Limianos, Marinhense e Benfica B, além de empatar com o AVS (1-1). O saldo é de 23 golos marcados e dois sofridos. Antes de jogar com o Al Nassr, os vilacondenses jogam com Gil Vicente e Arouca, neste sábado.