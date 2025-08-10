Cristiano Ronaldo continua a mostrar aquilo que sabe fazer. O Al Nassr realizou, neste domingo, um jogo particular diante do Almería, da II Liga espanhola. Com Ronaldo e João Félix a titulares, a equipa orientada por Jorge Jesus perdeu por 3-2, com bis do capitão da Seleção Nacional.

Até foi a formação espanhola que marcou primeiro, pelos pés de Sergio Arribas. Cristiano Ronaldo, aos 17 minutos, restabeleceu o empate através de uma assistência de Sadio Mané.

O avançado de 40 anos viria a bisar na partida. Aos 39 minutos, Ronaldo operou a reviravolta no marcador através de uma grande penalidade.

A equipa do Almería voltaria a restabelecer o empate, aos 43 minutos, com golo de Adrian Embarba.

Assim, as equipas foram para intervalo com o resultado empatado a dois golos ao intervalo. No segundo tempo, Cristiano Ronaldo foi substituído logo aos 46 minutos. Adrian Embarba bisou na partida (61m) para dar a vitória ao Almería.

A estreia oficial do Al Nassr está agendada para o dia 19 de agosto, diante do Al Ittihad a contar para as meias-finais da Supertaça saudita.