O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus prossegue a pré-época em Portugal. Depois da derrota diante do Estrela da Amadora na manhã deste domingo, os sauditas bateram os sub-23 do União de Leiria por 2-1.

O jogo decorreu na Cidade do futebol, em Oeiras. A equipa de Leiria fez-se representar pelos sub-23 pelo facto de a equipa principal estar a estagiar e por isso não conseguir marcar presença.

Jorge Jesus fez descansar os habituais titulares. Ronaldo e Félix não participaram no segundo teste do dia. Meshari Al Nemer e Abdul Ghareeb fizeram os golos do Al Nassr. Martim Ribeiro fez o golo da jovem formação de Leiria.

Jorge Jesus, que já treinou o União de Leiria na época 2005/06, recebeu uma camisola do clube como gesto de reconhecimento.

O Al Nassr vai ainda realizar um jogo de preparação com o Rio Ave, no Estádio Algarve, na próxima quinta-feira, dia 7 de maio. A estreia oficial da temporada está agendada para o dia 19 de agosto, frente ao Al Ittihad num jogo a contar para as meias-finais da Supertaça da Arábia Saudita.