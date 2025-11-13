OFICIAL: Roberto Mancini assume comando técnico do Al Sadd
Treinador italiano com missão espinhosa no bicampeão do Qatar
Roberto Mancini prepara-se para a estreia no Qatar, ao leme do Al Sadd, bicampeão em título, mas quinto do campeonato, a oito pontos do topo. O acordo foi oficializado nesta quinta-feira, com o italiano de 60 anos a assinar por duas temporadas e meia.
No Médio Oriente, Mancini orientou a seleção da Arábia Saudita em 2023 e 2024, cargo que deixou há um ano. Enquanto selecionador, o experiente timoneiro deixou o comando de Itália em 2023. Em contexto de clube, Roberto Mancini acumulou épocas por Zenit, Inter, Galatasaray, Manchester City, Lazio e Fiorentina. Por isso, conta com Europeu, Premier League, Taça e Supertaça de Inglaterra, liga italiana (três) e Taça de Itália (quatro) entre os muitos títulos do currículo.
O Al Sadd ocupa a quinta posição do campeonato do Qatar, a oito pontos do líder Al-Gharafa, comandado pelo português Pedro Martins. O bicampeão do Qatar conta com os avançados Mújica (ex-Arouca) e Firmino (ex-Liverpool).
