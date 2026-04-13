A duas horas de disputar os “oitavos” da Champions da Ásia com o Al Hilal (19h30), o Al Sadd de Roberto Mancini celebrou a conquista do tricampeonato do Qatar. Na tarde desta segunda-feira, o Al Shamal (2.º) perdeu na receção ao Qatar (5.º), por 2-0, permanecendo a cinco pontos do Al Sadd.

Na última jornada do campeonato, a 28 de abril, o Al Sadd recebe o Al Shamal.

No plantel do Al Sadd estão os avançados Roberto Firmino (ex-Liverpool) e Rafa Mújica (ex-Arouca), e este emblema conquistou o campeonato por cinco vezes desde 2019, totalizando 18 conquistas. A primeira remonta a 1972.

