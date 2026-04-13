Qatar: Al Sadd de Firmino, Mújica e Roberto Mancini é tricampeão
Derrota surpreendente do Al Shamal antecipou as celebrações
A duas horas de disputar os “oitavos” da Champions da Ásia com o Al Hilal (19h30), o Al Sadd de Roberto Mancini celebrou a conquista do tricampeonato do Qatar. Na tarde desta segunda-feira, o Al Shamal (2.º) perdeu na receção ao Qatar (5.º), por 2-0, permanecendo a cinco pontos do Al Sadd.
Na última jornada do campeonato, a 28 de abril, o Al Sadd recebe o Al Shamal.
No plantel do Al Sadd estão os avançados Roberto Firmino (ex-Liverpool) e Rafa Mújica (ex-Arouca), e este emblema conquistou o campeonato por cinco vezes desde 2019, totalizando 18 conquistas. A primeira remonta a 1972.
#السد بطلاً لـ #دوري_نجوم_بنك_الدوحة للمرة التاسعة عشرة في التاريخ و للمرة الثالثه على التوالي و للمرة الثالثه يحقق هذا التتويج المتتالي .— 🏆 #82 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 13, 2026
𝙏𝙧𝙞𝙥𝙡𝙚 𝙂𝙡𝙤𝙧𝙮 ⭐️⭐️⭐️
⭐️
𝟕𝟖/𝟕𝟗
𝟕𝟗/𝟖𝟎
𝟖𝟎/𝟖𝟏
⭐️
𝟖𝟔/𝟖𝟕
𝟖𝟕/𝟖𝟖
𝟖𝟖/𝟖𝟗
⭐️
𝟐𝟑/𝟐𝟒
𝟐𝟒/𝟐𝟓
𝟐𝟓/𝟐𝟔… pic.twitter.com/BNCZkfEi4n