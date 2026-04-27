Depois de ver o título adiado na secretaria, o Al Sadd confirmou o tricampeonato do Qatar nesta segunda-feira, na receção ao Al Shamal (3-2). Na 22.ª e última jornada, os avançados Mújica (ex-Arouca) e Firmino (ex-Liverpool) foram totalistas na equipa de Roberto Mancini.

Depois de o médio Afif inaugurar o marcador aos 20 minutos, Firminou duplicou a vantagem dos anfitriões aos 22m. Ainda que o avançado Bounedjah tenha reduzido aos 65m, o lateral Paulo Otávio tranquilizou o Al Saad ao minuto 68.

O 3-2 foi assinado pelo defesa Murillo, de penálti, aos 85 minutos, mas insuficiente para restabelecer a igualdade.

Assim, o Al Sadd totaliza 18 conquistas do campeonato, conseguindo tal feito por cinco vezes desde 2019. O primeiro campeonato conquistado remonta a 1972.

O triunfo desta segunda-feira não só coroou os comandados de Mancini, como garantiu o acesso direto à fase liga da Champions da Ásia. Por sua vez, o Al Shamal terminou no segundo lugar, a cinco pontos do Al Sadd.

RELACIONADOS
Bilhetes para o Portugal-Chile entre os 20 e os 35 euros
Noruega propõe abolição do Prémio da Paz da FIFA atribuído a Trump
Itália: Zé Pedro totalista no triunfo do Cagliari sobre Atalanta