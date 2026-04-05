Em duelo da 21.ª jornada do campeonato dos Emirados, o Al Sharjah de José Morais recebeu e venceu o Al Wasl de Rui Vitória (2-1). Na tarde deste domingo, o antigo treinador do Benfica apostou no lateral Pedro Malheiro (ex-Boavista) e no extremo Serginho Andrade (ex-Estoril) de início. E foi o avançado quem assistiu para o 1-0, apontado ao minuto 17 pelo médio Nico Giménez.

A reviravolta dos anfitriões foi edificada na etapa complementar, graças ao avançado Ousmane Camara e ao lateral Khaled Ebraheim, que faturaram aos 49 e 66 minutos, respetivamente.

Assim, o Al Sharjah subiu ao oitavo lugar, com 24 pontos, seis de vantagem sobre os lugares de despromoção. Por sua vez, o Al Wasl é quinto classificado, com 33 pontos, a 20 do líder Al Ain.

Também neste domingo, o líder do campeonato dos Emirados triunfou na receção ao Ajman (7.º), por 2-0 e com Rafael Rodrigues – lateral esquerdo, de 24 anos, emprestado pelo Benfica – de início. Os golos do Al Ain foram apontados pelos avançados Rahimi e Kodjo Laba aos 6 e 58 minutos, respetivamente.

O Al Ain segue na liderança isolada – 16 vitórias e cinco empates – com 53 pontos, um de vantagem sobre o Al Ahli Dubai de Paulo Sousa, rival que recebe na sexta-feira (17h30).

Por último, o extremo Aylton Boa Morte (ex-Portimonense) foi titular na vitória caseira do Khorfakkan sobre o Bani Yas (2-1). O avançado de 32 anos fez o 2-0 aos 60 minutos, atingindo o sétimo golo na época.

Assim, o Khorfakkan subiu ao 9.º lugar, com 23 pontos, dois de vantagem sobre o Bani Yas (11.º), que, por sua vez, guarda três pontos de vantagem sobre a zona de despromoção.