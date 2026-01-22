Al Sharjah
Há 54 min
VÍDEO: Al Sharjah de José Morais conquista Supertaça dos Emirados e Qatar
Treinador português levou a melhor sobre o compatriota Pedro Martins e foi protagonista nos festejos
SS
Treinador português levou a melhor sobre o compatriota Pedro Martins e foi protagonista nos festejos
SS
O Al Sharjah de José Morais levou a melhor sobre o Al Gharafa de Pedro Martins e conquistou a Supertaça dos Emirados e Qatar (1-1, 5-4 após penáltis). Na tarde desta quinta-feira, em Doha, o avançado Caio Lucas (ex-Benfica) foi titular no Al Sharjah. No Al Gharafa, o extremo Brahimi (ex-FC Porto) começou de início, enquanto o avançado Álvaro Djaló (ex-Sp. Braga) saiu do banco aos 61 minutos.
O marcador foi inaugurado aos 64 minutos, a favor do Al Gharafa, quando Djaló serviu o avançado Coman. Na resposta, aos 73m, o médio Luan Pereira restabeleceu a igualdade.
No derradeiro desempate, apenas o defesa Jang Hyun-Soo desperdiçou – o quinto penálti do Al Gharafa – soltando a festa do Al Sharjah de José Morais.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS