O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus vai medir forças com o Al Wahda de José Morais, num particular que se realiza em Abu Dhabi.

Face à realização da Taça das Nações Árabes, as duas equipas defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 15h30, com o objetivo de manter a forma até ao regresso oficial das competições. O Al Wahda não soma qualquer derrota nos 19 jogos realizados até ao momento e o Al Nassr é líder isolado da Liga Saudita, com nove triunfos em nove jornadas.

«O Cristiano representa excelência e profissionalismo. Jogar um amigável com ele em campo é sempre um momento especial para o futebol. Rever um atleta que considero um amigo e o melhor do mundo, com quem tive o privilégio de trabalhar durante três anos no Real Madrid, torna este jogo verdadeiramente memorável», afirma José Morais.

RELACIONADOS
Kuwait, do português Hélio Sousa, perde com Emirados na Taça Árabe
Infantino acusado de violar código de ética da FIFA por comentários sobre Trump
OFICIAL: Grémio comunica saída do técnico Mano Menezes