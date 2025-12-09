O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus vai medir forças com o Al Wahda de José Morais, num particular que se realiza em Abu Dhabi.

Face à realização da Taça das Nações Árabes, as duas equipas defrontam-se esta quarta-feira, a partir das 15h30, com o objetivo de manter a forma até ao regresso oficial das competições. O Al Wahda não soma qualquer derrota nos 19 jogos realizados até ao momento e o Al Nassr é líder isolado da Liga Saudita, com nove triunfos em nove jornadas.

«O Cristiano representa excelência e profissionalismo. Jogar um amigável com ele em campo é sempre um momento especial para o futebol. Rever um atleta que considero um amigo e o melhor do mundo, com quem tive o privilégio de trabalhar durante três anos no Real Madrid, torna este jogo verdadeiramente memorável», afirma José Morais.