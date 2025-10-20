José Morais liderou o Al Wahda para o triunfo na terceira ronda do Grupo Oeste da Champions, na receção ao Al Duhail (Qatar), por 3-1. Na tarde desta segunda-feira, nos Emirados Árabes Unidos, o lateral esquerdo Rúben Canedo – formado no FC Porto – foi titular pelos anfitriões, tal como o médio Tadic (ex-Ajax e Fenerbahçe). Por sua vez, o lateral direito Guga (ex-Portimonense) não saiu do banco.

Nos visitantes, o médio Verratti (ex-PSG) e o avançado Piatek (ex-Milan) foram titulares.

Ainda que o ponta de lança tenha inaugurado o marcador aos 20 minutos a favor do Al Duhail, os avançados Khribin – de penálti – e Diarra operaram a reviravolta, com golos aos 35 e 45+2 minutos, respetivamente. Na etapa complementar, o lateral Ala Zhir encerrou a contenda de bicicleta.

Desta forma, o Al Wahda sobe provisoriamente à liderança do Grupo Oeste, com sete pontos, aguardando pelo desfecho dos jogos de Al Hilal, Al Ahli, Al Sharjah e Al Ahli Dubai. Quanto ao Al Duhail, segue em décimo, com um ponto.